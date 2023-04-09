Hafızasıyla kitap çoğaltan tarihçi: Mükrimin Halil Yinanç
Hafızanıza ne kadar güveniyorsunuz? Mesela yüz sayfalık kitabı harfi harfine ezberleyebilir...
Ramazan gecelerinin en vazgeçilmez eğlenecelerinden biri, Hacivat ve Karagöz'dür. Osmanlı'da özellikle de sahura kadar düzenlenen eğlencelerden birini oluştururdu. Karagöz ustaları Kadir Gecesi'ne kadar 28 ayrı oyun düzenler, ikili neşeli atışmalarıyla izleyenleri güldürürdü. Peki, isimlerini duymak dahi yüzümüzde tebessüm oluşturan Hacivat ve Karagöz gerçekten yaşadı mı?
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Hafızanıza ne kadar güveniyorsunuz? Mesela yüz sayfalık kitabı harfi harfine ezberleyebilir...
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