Ramazan gecelerinin en vazgeçilmez eğlenecelerinden biri, Hacivat ve Karagöz'dür. Osmanlı'da özellikle de sahura kadar düzenlenen eğlencelerden birini oluştururdu. Karagöz ustaları Kadir Gecesi'ne kadar 28 ayrı oyun düzenler, ikili neşeli atışmalarıyla izleyenleri güldürürdü. Peki, isimlerini duymak dahi yüzümüzde tebessüm oluşturan Hacivat ve Karagöz gerçekten yaşadı mı?

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr