Tıbbın piri: Lokman Hekim

Lokman Hekim insanlığı tıp ilmiyle tanıştıran isimdir. Onun sayesinde tıp ilmi gelişme göstermiş ve bugünkü seviyeye ulaşabilmiştir. Peki, hekimlerin atası, tıpçıların piri Lokman Hekim kimdir?

Hekimlerin atasını ve tıp ilmini insanlığa öğretenin kim olduğunu biliyor musunuz?

Her ne kadar peygamberlik konusu tartışılsa da insanlığı, tıp ilmiyle tanıştıran isimdir, Lokman Hekim…

Bitkilerin özünü dikkatle inceler, hastalara şifa olacak ilaçları ve reçeteleri bu bitkilerden elde ederdi.

Çok yönlü bir kişiliğe sahipti, kendisine verilen hikmet sıfatı ile tanınırdı.

Kur'an-ı Kerim'de Lokman suresinde ismi geçen bu zat, oğluna iman, ibadet ve ahlaka dair verdiği öğütlerle de bilinirdi.

"Ey oğul! Her işinde ilim ve tecrübe sahibi kimselerle istişare et, onların fikrini almaya çalış."

"Ey oğul! Takvayı kendin için kârlı bir ticaret olarak kabul et. Çünkü böyle ticaretler sonsuz kazançlar temin eder."

Tıp ilmiyle anılan Hz. İsa aleyhisselam ise Cenab-ı Hakkın kendisine 'ölüleri diriltme' özelliğini bahşettiği peygamberdir.

Doktorların pirini öğrendiğimize göre sırada "fırıncılığın piri peygamber" var.

Sizce "fırıncıların piri" hangi peygamberdir?