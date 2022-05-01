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Padişahların asırlık geleneği: Bayram alayı

Yayınlanma Tarihi: 01.05.2022 15:35 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 15:34

Hiç bayram alayına denk geldiniz mi? Osmanlı dönemi İstanbul'unda yaşasaydınız cevabınız muhtemelen olumlu olurdu. Devletin ihtişamını gösteren en önemli olaylardan biriydi bu. Osmanlı'da bayramlar oldukça coşkulu ve şatafatlı bir şekilde kutlanırdı. Padişah, bayram namazı için camiye doğru bir alay eşliğinde yola çıkar, renkli görüntüler oluştururdu.

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