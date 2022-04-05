Oruç nedir? I Fikri Var

İbn Battuta, Marco Polo’ya karşı!
Dünyanın en büyük gezginlerinden biriydi, Marco Polo. Öyle ki maceraları beyaz perdeye dahi...
Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş müjdelerinin verildiği on bir ayın sultanı Ramazan’a ulaştık. Rahmet ve mağfiret ikliminin yaşandğı bugünlerde sokağa çıkıp mikrofonu size yönelttik ve orucun anlamını sorduk. Bakalım kimlerin “fikri var”dı?
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Dünyanın en büyük gezginlerinden biriydi, Marco Polo. Öyle ki maceraları beyaz perdeye dahi...
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