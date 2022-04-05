Oruç nedir? I Fikri Var

Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş müjdelerinin verildiği on bir ayın sultanı Ramazan’a ulaştık. Rahmet ve mağfiret ikliminin yaşandğı bugünlerde sokağa çıkıp mikrofonu size yönelttik ve orucun anlamını sorduk. Bakalım kimlerin “fikri var”dı?