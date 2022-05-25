Necip Fazıl şiir yazmaya nasıl başladı?

Edebiyatımızın önemli kalemlerinin şair olmaya nasıl karar verdiğini merak ettiniz mi? Mesela Necip Fazıl… Onun şairliğinin kaynağı, en köklü zaafım olarak nitelendirdiği annesiydi. Her şey onun dileğini gerçekleştirme arzusuyla başladı.

Editör- Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kamera-kurgu: Ahmed Helal