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Necip Fazıl şiir yazmaya nasıl başladı?

Yayınlanma Tarihi: 25.05.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 11:15

Edebiyatımızın önemli kalemlerinin şair olmaya nasıl karar verdiğini merak ettiniz mi? Mesela Necip Fazıl… Onun şairliğinin kaynağı, en köklü zaafım olarak nitelendirdiği annesiydi. Her şey onun dileğini gerçekleştirme arzusuyla başladı.

Editör- Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kamera-kurgu: Ahmed Helal

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