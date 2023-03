Müslüman ülkelerde Ramazan gelenekleri: Fas

On bir ayın sultanı Ramazan, tüm İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla karşılanır. Başı rahmet, ortası merhamet, sonu cehennemden azat olan mübarek ayda Müslüman coğrafyanın her bir köşesi kendine has gelenekleri ile faziletli mevsimi layıkıyla idrak eder. Peki, kadim bir tarihe sahip Fas'ta Ramazan nasıl yaşanıyor?

🔸 Rengarenk sokaklarıyla tanınan masal diyarı Fas'ta Ramazan nasıl yaşanıyor? Anlatalım.

🔸 Fas'ta, Ramazan ayına mahsus, günlük, Hassaniye dersleri yapılır.Dersler, 1963 yılında Fas Kralı II. Hasan tarafından başlatıldığı için bu ad ile anılır.

🔸 Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan dersler, toplumu kucaklayan bir özelliğe sahiptir. Akşam ezanından önce kurulan ilim meclisi, bir alimin dilediği ilmi mesele hakkında konuşması ile devam eder.

🔸 Kral ve üst düzey devlet görevlileri huzurunda gerçekleştirilen bu dersler sultanın duası ile son bulur. Fas'ın Ramazan'a has başka bir geleneği ise insanları sahura uyandırmak ve hilalin görülmesinin ardından Ramazan Bayramı'nın gelişini duyurmak için flüt çalınmasıdır.

🔸 El-Nafar denilen kişilerin icra ettiği bu gelenek, Fas'ın Ramazan simgelerinden biridir. İftara çorba ve tatlıyla başlayan halk, sofrada mutlaka haşlanmış yumurta da bulundurur.

🔸 Bu ayda geleneksel harira ve belbule çorbaları ile beraber pastilla ve tajin gibi yemekler de aranan lezzetler arasındadır. Başta Fas halkı olmak üzere tüm Müslüman aleminin Ramazan ayı mübarek olsun.

