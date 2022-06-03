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Medine minarelerinden okunan şiir

Yayınlanma Tarihi: 03.06.2022 17:03 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 17:03

Osmanlı'nın en önemli şairlerinden biri olan Nabi, edebiyata tefekkür anlayışını getirdi. Döneminin şeyhü'ş-şuarâsı olarak kabul edilen şair, kendinden sonra gelenleri de etkileyerek bir ekol oluşturdu. Kutsal topraklara hac farizasını yerine getirmek için giderken onu derinden sarsan bir olayla karşılaştı. İrticalen söylediği şiiri, Medine minarelerinden okundu. Peki, buna sebep olan olay neydi?

Editör- Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kamera-kurgu: Ahmed Helal

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