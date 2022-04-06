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Mahya nedir? I Fikri var

Yayınlanma Tarihi: 06.04.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 10:45

Sokak röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yeni durağımız, Sultanahmet Meydanı. Mikrofonu size yöneltip rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’ın simgelerinden mahyanın anlamını sorduk. Bakalım kimlerin “fikri var”dı?

Hazırlıklı olun her an fikriniz var mı diye mikrofonu uzatabilirim…

Editör-Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kamera-Kurgu: Ahmed Helal

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