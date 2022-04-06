Mahya nedir? I Fikri var

Oruç nedir? I Fikri var
Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş müjdelerinin verildiği on...
Sokak röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yeni durağımız, Sultanahmet Meydanı. Mikrofonu size yöneltip rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’ın simgelerinden mahyanın anlamını sorduk. Bakalım kimlerin “fikri var”dı?
Hazırlıklı olun her an fikriniz var mı diye mikrofonu uzatabilirim…
Editör-Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kamera-Kurgu: Ahmed Helal
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Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş müjdelerinin verildiği on...
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