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Bayram sizin için ne ifade ediyor? I Fikri Var

Yayınlanma Tarihi: 02.05.2022 19:30 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 19:30

Yeni bir sokak röportajıyla karşınızdayız. Bugünkü durağımız Eyüpsultan Meydanı. Mikrofonu yöneltip bayramın sizin için ne ifade ettiğini sorduk. Bakalım kimlerin “fikri var”dı?

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