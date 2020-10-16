Şems suresinin okunuşu ve anlamı
Mekke’de indirilen Şems suresi, 15 ayetten oluşur. Adını birinci ayetteki “eş-Şems” kelimesinden...
Mekke’de indirilen Şems suresi, 15 ayetten oluşur. Adını birinci ayetteki “eş-Şems” kelimesinden alır. Surede insan tabiatına hem iyilik hem kötülük eğilimlerinin verildiği bildirilir. Bu eğilimlerini doğru kullanmayanların akıbetine örnek olmak üzere Semûd kavminin helâk edilişi anlatılır. Peki, Şems suresinin okunuşu ve anlamı nasıldır?
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ŞEMS SURESİ OKUNUŞU
Bismillahirrahmanirrahim
1. Veşşemsi ve duhaha.
2. Velkameri iza tekaha.
3. Vennehari iza cellaha.
4. Velleyli iza yağşaha.
5. Vessmai ve ma benaha.
6. Vel'ardı ve ma tahaha.
7. Ve nefsin ve ma sevvaha.
8. Feelhemeha fücureha ve takvaha.
9. Kad efleha men zekkaha.
10. Ve kad habe men dessaha.
11. Kezzebet semudü bitağvaha.
12. İzinbe'ase eşkaha.
13. Fekale lehüm resulullahi nakatallahi ve sukyaha.
14. Fekezzebuhü fe'akaruha fedemdeme 'aleyhim rabbühüm bizenbihim fesevvaha.
15. Ve la yehafi 'ukbaha.
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ŞEMS SURESİ ANLAMI
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Güneşe ve onun aydınlığına andolsun.
2. Onu izlediğinde Ay'a andolsun.
3. Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun.
4. Onu bürüdüğünde geceye andolsun.
5. Göğe ve onu bina edene andolsun.
6. Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun.
7-9. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.
10. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.
11. Semûd kavmi, azgınlığı sebebiyle yalanladı.
12. Hani onların en bedbaht olanı (fesat çıkarmak için) ileri atılmıştı.
13. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: "Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun."
14. Fakat onlar, onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri, suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti.
15. Allah, bunun sonucundan çekinmez de!
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