Mekke döneminde nazil olan Şems Suresi adını, güneş anlamına gelen "Şems" kelimesinden alır. Semud kavminin başına gelenlerin de anlatıldığı sure içinde insan tabiatının iyi ve kötü arasında olması anlatılmıştır.

➡ Mushaf sıralamasına göre doksan birinci, iniş sırasına göre yirmi altıncı sure olan Şems, Kadir Suresi'nden evvel, Buruc Suresi'nden ise sonra olmak üzere Mekke devrinde nazil olmuştur.

➡ Sure içerisinde kozmik varlıklar arayıcılığıyla kozmolojiye, ve diğer hususlara temas edilmiştir. İnsan tabiatının iyi ve kötü arasında olduğu anlatılan sure, insanlara Semud kavmini örnek gösterir.

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