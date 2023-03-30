Mukabele - 7. Cüz - Mehmet Emin Ay

Mukabele - 8. Cüz - Mehmet Emin Ay
Kur'an-ı Kerim'in 8. cüzü, En'âm Suresi'nin 111. ayetinden başlayarak A'râf Suresi'nin 88....
Kur'an-ı Kerim'in 7. cüzü, Mâide Suresi'nin 83. ayetinden başlayarak En'âm Suresi'nin 111. ayetine kadar olan bölümü ihtiva eder.
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Kur'an-ı Kerim'in 8. cüzü, En'âm Suresi'nin 111. ayetinden başlayarak A'râf Suresi'nin 88....
Kur'an-ı Kerim'in 6. cüzü, Nisâ Suresi'nin 148. ayetinden başlayarak Mâide Suresi'nin 83. ayetine...
Kur'an-ı Kerim'in 5. cüzü, Nisâ Suresi'nin 24. ayetinden başlayarak Nisâ Suresi'nin 148. ayetine...
Kur'an-ı Kerim'in 4. cüzü, Âl-i İmrân Suresi'nin 93. ayetinden başlayarak Nisâ Suresi'nin 24...
Kur'an-ı Kerim'in 3. cüzü, Bakara suresinin 253. ayetinden başlayarak Âl-i İmrân Suresi'nin...
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