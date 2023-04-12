Mukabele - 19. Cüz - Mehmet Emin Ay

Mukabele - 20. Cüz - Mehmet Emin Ay
Kur'an-ı Kerim'in 20. cüzü, Neml Suresi (56-93), Kasas Suresi (1-88) ve Ankebut Suresi'ni (1-45)...
Kur'an-ı Kerim'in 19. cüzü, Furkân Suresi (21-77), Şuarâ Suresi (1-277) ve Neml Suresi'ni (1-55) ihtiva eder.
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Kur'an-ı Kerim'in 20. cüzü, Neml Suresi (56-93), Kasas Suresi (1-88) ve Ankebut Suresi'ni (1-45)...
Kur'an-ı Kerim'in 18. cüzü, Mü'minun Suresi (1-118), Nûr Suresi (1-64) ve Furkan Suresi'ni...
Kur'an-ı Kerim'in 17. cüzü, Enbiya Suresi (1-112) ve Hac Suresi'ni (1-78) ve Taha Suresi'ni...
Kur'an-ı Kerim'in 16. cüzü, Kehf Suresi (301-303), Meryem Suresi (304-311) ve Taha Suresi'ni...
Kur'an-ı Kerim'in 15. cüzü, İsra Suresi'nin 1. ayetinden başlayarak Kehf Suresi'nin 74. ayetine...
Kur'an-ı Kerim'in 14. cüzü, Hicr Suresi'nin 1. ayetinden başlayarak İsra Suresi'ne kadar olan...