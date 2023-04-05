Mukabele - 11. Cüz - Mehmet Emin Ay

Mukabele - 12. Cüz - Mehmet Emin Ay
Kur'an-ı Kerim'in 12. cüzü,Hud Suresi'nin 6. ayetinden başlayarak Yusuf Suresi'nin 53. ayetine...
Kur'an-ı Kerim'in 11. cüzü,Tevbe Suresi'nin 92. ayetinden başlayarak Hud Suresi'nin 6. ayetine kadar olan bölümü ihtiva eder.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kur'an-ı Kerim'in 12. cüzü,Hud Suresi'nin 6. ayetinden başlayarak Yusuf Suresi'nin 53. ayetine...
Kur'an-ı Kerim'in 10. cüzü, Enfâl Suresi'nin 41. ayetinden başlayarak Tevbe Suresi'nin 91....
Kur'an-ı Kerim'in 9. cüzü, A'râf Suresi'nin 88. ayetinden başlayarak Enfâl Suresi'nin 41. ayetine...
Kur'an-ı Kerim'in 8. cüzü, En'âm Suresi'nin 111. ayetinden başlayarak A'râf Suresi'nin 88....
Kur'an-ı Kerim'in 7. cüzü, Mâide Suresi'nin 83. ayetinden başlayarak En'âm Suresi'nin 111....
Kur'an-ı Kerim'in 6. cüzü, Nisâ Suresi'nin 148. ayetinden başlayarak Mâide Suresi'nin 83. ayetine...