Mukabele - 1. Cüz - Mehmet Emin Ay

Lokman Suresi 31-34. Ayetler
Mekke döneminde nazil olan Lokman Suresi adını, 12. ve 13. ayetlerde geçen Hz. Lokman'dan (AS)...
Mehmet Emin Ay'ın sesinden Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerifi - 1. Cüz...
Kur'an-ı Kerim'in 1. cüzü, Fatiha suresini ve Bakara suresinin 142. ayetine kadar olan bölümü ihtiva eder.
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FATİHA SURESİ
Fatiha suresi, Mekke döneminde İslam'ın ilk yıllarında tek seferde inmiştir. Peygamber Efendimizin (sav) "Fatiha suresi okunmadıkça hiçbir namaz sahih olmaz" şeklindeki hadisinden de hareketle beş vakit namazın Mekke döneminde kılınması, surenin Mekke döneminde nazil olduğuna dair kanıtlardan biridir.
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BAKARA SURESİ
Bakara suresi, Kur'an-ı Kerim'in ikinci ve en uzun suresidir. Hicret'in ardından ilk ayetleri Medine'de nazil olan bu surenin nüzul süresi 9 ya da 10 yıl sürmüştür. 286 ayetten oluşan Bakara suresinin 142. ayete kadar olan bölümü 1. cüzde yer almaktadır. Bakara suresi 255. ayetteki Ayete'l kürsî nedeniyle "Suretü'l kürsi", içeriğindeki hükümlerin çokluğu nedeniyle "Füstatü'l Kur'an" olarak da adlandırılmıştır.
Mekke döneminde nazil olan Lokman Suresi adını, 12. ve 13. ayetlerde geçen Hz. Lokman'dan (AS)...
Risaletin Medine döneminde nazil olan Nûr" suresi, 35. ayet-i kerimede geçen "nûr" kelimesine...
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Medine döneminde nazil olan Felak Suresi, 5 âyettir. Felâk, sabah aydınlığı demektir. Mushaftaki...
Mekke döneminde nazil olan Kaf Suresi, 45 âyettir. Sure, adını başındaki “Kâf ” harfinden almıştır...