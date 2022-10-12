Şems Suresi
Abdurrahman Sadien'in sesinden Şems suresi
Adem Saygılı sesinden Müddesir Suresi...
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Abdurrahman Sadien'in sesinden Şems suresi
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Abdullah İtil'in sesinden Al-i İmran Suresi 110 ve 115. ayetler...
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