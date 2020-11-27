Aşr-ı şerif - Münâfikûn suresi 9-11

Beled suresi okunuşu ve anlamı
Mekke’de indirilen Beled suresi, 20 ayetten oluşur. Adını, birinci ayette geçen “el-beled”...
Medine döneminde indirilen Münafikun suresi, münafıkların genel karakter ve özelliklerinden bahsettiği için bu adı almıştır. Surenin 9-11’inci ayetlerinde, müminler, insan fıtratında önemli bir yer işgal eden mal hırsı ve evlât sevgisinin kendilerini Allah yolundan alıkoymaması hususunda uyarılmış, ardından, durdurulması ve ertelenmesi mümkün olmayan ölüm gelip çatmadan önce Allah’ın verdiği imkânlardan kamu yararına harcama yapmaları (infak) istenmiştir.
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Mekke’de indirilen Beled suresi, 20 ayetten oluşur. Adını, birinci ayette geçen “el-beled”...
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