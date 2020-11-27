Aşr-ı şerif - Münâfikûn suresi 9-11

Medine döneminde indirilen Münafikun suresi, münafıkların genel karakter ve özelliklerinden bahsettiği için bu adı almıştır. Surenin 9-11’inci ayetlerinde, müminler, insan fıtratında önemli bir yer işgal eden mal hırsı ve evlât sevgisinin kendilerini Allah yolundan alıkoymaması hususunda uyarılmış, ardından, durdurulması ve ertelenmesi mümkün olmayan ölüm gelip çatmadan önce Allah’ın verdiği imkânlardan kamu yararına harcama yapmaları (infak) istenmiştir.