Ala Suresi
Abdurrahman Sadien'in sesinden Ala Suresi...
Abdüllatif Efe'nin sesinden Ahkaf Suresi 11-14. ayetler...
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Abdurrahman Sadien'in sesinden Ala Suresi...
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Abdullah Hakan Tosun'un sesinden Ali İmran Suresi 164-171. ayetler...
Abdülkadir Şehitoğlu'nun sesinden İsra Suresi 23-27. ayetler, Şura Suresi 1-4 ayetler, Tin...
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Abdülkadir Şehitoglu'nun sesinden Haşr Suresi 22-24. ayetler...