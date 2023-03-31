Prof. Dr. Mehmet Emin Ay Teravih namazının önemini anlatıyor

On bir aydır hasretini çektiğimiz rahmet mevsimi, Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı Şehr-i Ramazan'a ulaşmanın manevi hazzını idrak ediyoruz. Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Teravih namazı sadece bu ay da kılındığı için bazı hususiyetler taşıyor. Ayasofya-i Kebir Camii Başimamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay Teravih namazının önemini sizler için anlattı.

◾ Teravih kelimesi "Terviha" kökünden insanı rahatlatmak anlamında bir kelime. Aslında bu rahatlatma haddizatında hem bedeni yönden hem de ruhi yönden bir rahatlatmaya işaret etmekte.

◾ Yani ruhumuzu ferahlarandıran şey demektir bir bakıma... Peki kıldığınız namazla alakası ne olabilir? Teravih, insanın ibadetten lezzet alarak ruhunda oluşan huzur halini sağlar. O yüzden teravihler aslında Ramazan-ı Şerif'te hissettiğimiz o manevi huzura katkıda bulunan gece ibadetimizdir.

◾ Sevgili Peygamberimiz (SAV) bir hadisi şerifinde, "Kim, inanarak ve faziletine bu manada Allah'ın değer verdiğine güvenerek bu ibadeti yerine getirirse, gece ibadetini ikame ederse onun geçmiş günahlarını Allah Teala bağışlar" diye buyurduğu hadis-i şerifinde İslam alimleri bahsedilen bu ibadetin, bu gece ibadetinin teravi olduğunda ittifak etmişlerdir.

◾ Sevgili Peygamberimizin (SAV) sünnet-i i seniyyesinde, bir hadis-i şerifine istinaden "Allah, gündüzlerini oruçla, gecelerini, namazla faziletlendirdiği bir ayı size nasip etti" buyurduğu için işte bu bizim normal kıldığımız akşam ve yatsı namazlarından ayrı bir namaz olarak kendisini göstermektedir.

◾ Peygamber Efendimizin (SAV) hayatına baktığımız zaman onun ashabıyla birlikte Teravih namazını camide kıldıkları, mescitte ifa ettikleri anlaşılmaktadır. Ama ümmetine farz kılınır endişesiyle kısa bir süre sonra Peygamberimiz (SAV) bunu tek başına kılarak ashabının da ayrı ayrı kılmalarını tavsiye etmişti.

◾ Ama Peygamberimizin (SAV) vefatından sonra Hazreti Ömer (RA) döneminde bu ibadetin cemaatle kılınmasının daha uygun olacağına Ashab-ı Kiram ittifakla karar verdikleri için o gün kılınan yirmi rekatlık namaz İslam ülkelerinde, İslam medeniyetinde bir Ramazan geleneği olarak akşamları yatsı namazından sonra böylece yirmi rekât halinde kılınarak bugüne kadar gelmiştir.

◾ Aslında her birimiz gündüz tuttuğumuz oruç yanında akşam da Rabbimize kulluğumuzu ifade etmek adına teravihi önemsemeli ve teravih namazını Ramazan-ı Şerif'in asla ihmal edilmeyecek bir ibadeti olarak kabul edilen etmeli ve ifa etmeliyiz. Bir ibadeti olarak görmeli ve onu yerine getirmeliyiz.