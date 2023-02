Mehmet Emin Ay'ın sesinden depremzedeler için dua

Ayasofya-i Kebir Camii'nde, Cuma günü ikindi namazının ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden, yaralı kurtulan ve geride kalan vatandaşlarımız için dua edildi.

💠💠💠

Ya Rabb…

Ellerimizi açtık. Şu mübarek cuma gününün son saatlerinde, Kâbe-i Muazzama'nın şubelerinden birinde, şu ulu mabedin kubbeleri altında, Sen'in rahmet kapına geldik. Bizleri kapından boş çevirme Ya Rabb.

Adınla başladık duamıza. İsminle başladık niyazımıza. Hamdini ikrar eyledik, verdiklerine ve aldıklarına… Ve Resulüne (SAV) hamd ü senalar eyledik. Hamdimizi salât ü selâmlarımızı dualarımızın kabulüne vesile eyle Ya Rabb...

Ya Rabbel Âlemin… Aciz olan biziz, Kadir olan Sen. Zelil olan biziz, Kavi olan Sen. Zayıf olan biziz, Metin olan Sen. Ya Rabb… Mülkün sahibi Sen'sin, âlemlerin Rabbi Sen. "Yâ Hayyu yâ Kayyûm, yâ bedîassemâvâti vel-ard" diyerek sana niyaz ediyor ve sesleniyoruz. Bizleri kapından boş çevirme Ya Rabb...

Ya Rabbel Âlemin… Sen kullarına, bizlerden daha çok daha ziyade merhametlisin. Lakin, Celal tecellilerinin ardındaki cemali hikmetleri görmemize yardım eyle Ya Rabb... Göz açıp kapayıncaya kadar da olsa bizleri nefsimize uydurmaya Ya Rabb... İsyana düşürme Ya Rabb...

Ya Rabbel Âlemin… Her şeyimizle Sana ait olduğumuzun farkında olmayı, Sen'den gelip tekrar senin katına dönmeyi, bu şuurla yaşamayı cümlemize nasip eyle Ya Rabbi…

Ya Rabbel Âlemin… Deprem felaketinde, hayatını kaybeden kardeşlerimiz var. Asrın afetine muhatap olan bizler, Sen'den niyaz ediyoruz Ya Rabb... Sevgili Peygamberimizin (sav) "enkaz altında can verenler şehittir" sözleriyle ifade buyurduğu, şehâdet mertebesine nail eyle Ya Rabb...

Enkaz altında can veren bu kardeşlerimize, Sen'in katında yüce makamlar, şerefli mertebeler nasip eyle Ya Rabb... Onları, Firdevs cennetinde ağırladığın kıymetli misafirler eyle ve kederli yakınlarına mahşer gününde, onları şefaatçi eyle Ya Rabb...

Ey merhametlilerin en merhametlisi… Yavrusuna sarılmış nice anneler, evladını bağrına basmış nice babalar, birbirine sarılıp can vermiş kardeşler, teyzeler, amcalar… Nice canlar son nefeslerini verip ebediyet âlemine uçtular. Onları şehadet mertebesi ile mükâfatlandır Ya Rabb...

Ya Rabbel Âlemin… Anasını yitiren nice bebekler, babasını kaybeden nice yavrular, evlat acısı yüreğine çöken nice ebeveynler, anne-babasız kalan nice gençler var. Yakınlarını kaybeden bütün kardeşlerimize gözleri yaşlı, gönlü yaslı, kalbi mahzun olan kederli ailelerine sabr-ı cemil ihsan eyle, Ya Rabb... Onların bundan sonraki sahipleri, Sen ol Ya Rabb, sabır yağdır üzerlerine, rahmet yağmurları misali, gönül yaralarını teselli merhemi ile sıvazla ve metanet ver yüreklerine, sekînet ver kalplerine, dayanma gücü ver bedenlerine Ya Rabb...

Ya Rabbel Âlemin… Enkazların altından kurtarılarak tedavi altına alınan binlerce kardeşimiz var. Hastanelerde senin şifana muhtaç olan bu kullarına da Şâfiî isminle şifalar ver. Sensin Şâfî, Sensin Kâfî, Sensin Muafi, Sensin şifayı veren, Sensin kuluna yeten, Sensin, afiyet lütfeden…

Her birine engin rahmetin, sonsuz merhametinle şifalarını lütfeyle ya Rab!

Çektikleri sıkıntıları, bundan sonraki hayatlarının sağlık ve afiyet vesilesi eyle ya Rab!

Ve şu anda hayatta kalıp da enkazın altında nefeslerinin sonunu tüketen bütün kardeşlerimize gün yüzünü göster ya Rab!

Mucizelerinle onlara yeniden hayat bahşeyle ya Rab!

Ya Ekrame'l Ekremin, ya Erhamer Rahimin! Güç yetiremeyeceğimiz felaketlerden kaza ve musibetlerden bizleri muhafaza eyle. Bir daha böylesi felaketler ve musibetleri bize gösterme ya Rab!

Ağzı süt kokan bebelerin, günahsız sabilerin, beli bükük yaşlıların hürmetine, seherde açılan eller hürmetine, rükuya eğilen beller hürmetine, secdede dökülen yaşlar hürmetine, sevgili kulların hürmetine ya Rab!

Rahman ve Rahim olan isimlerinle muamele eyle bizlere ya Rab!

Vatanımızı, milletimizi, memleketimizi, devletimizi dâhili ve harici düşmanların şerlerinden, desiselerinden sen koru ya Rab!

Ya Rabbel Âlemin… Semaya yükselen ezanlar hürmetine, hafızların dilindeki Kur'an'lar hürmetine, şehitlerden akan al kanlar hürmetine, Ya Rabbel Âlemin devletimize, milletimize zeval verme...

Ya Rab... Ordumuzu yurdumuzu kirli pusulardan, hain kurşunların şerlerinden sen koru.

Ya Rabbel Âlemin… Şu aziz vatanımızı, sınır boylarında nöbet bekleyenleri, sınırlarımızın ötesindeki her bir neferi Hafiz İsmi Celil'in ile meleklerinle sen muhafaza buyur ya Rab! Mansur ve Muzaffer eyle ya Rab!

Ya Rabbel Âlemin… Doğu Türkistan'dan Arakan'a, Yemen'de, Filistin'de ve deprem felaketiyle muhatap olan Suriye'deki kardeşlerimize de yardım eyle. Onları da sahili selamete kavuşmasına sen lütfeyle ya Rab!

Ya Rabbel Âlemin… Her zaman olduğu gibi ilk günden itibaren mazlum ve mağdur kardeşlerinin yardımına koşan bu aziz milletimizi, bu milletin her bir ferdini, enkaz başında bir can kurtarmak için bekleyenleri, yollara düşüp maddi ve manevi yardımlar götürenleri, el uzatan her bir kardeşimizi, resmi gayri resmi bütün gönüllüleri ya Rab! Amellerini makbul eyle.

Başka ülkelerden gelip de bizlere yardım eden din kardeşlerimizin de amellerin amel-i salih olarak yazdır ya Rab!

Mahşer gününde pırıl pırıl parlayan ameller kıl ya Rab!

Ve cümlemizi kardeşinin derdiyle dertlenen gani gönüllü müminlerden eyle!

Onların imtihanda olduğu gibi biz de imtihandayız. İmtihanımız başarıyla vermeyi bizlere de nasip eyle ya Rab!

Ya Erhame'r Rahimin, Esmaü'l Hüsna'n hürmetine, gönderdiğin Nebiler (AS) hatırına ve son Nebi, habibi edibin Muhammed Mustafa (SAV) hürmetine, Ya Rabbel Âlemin... Kur'an'ı Azimüşşan hürmetine, Kâbe-i Muazzama'da edilen dualar, Ravza-i Mutahhara'da gözyaşlarıyla sana sunulan niyazlar, Kudüs-ü Şerif'te mahzun Mescid-i Aksa'da sana edilen duaların arasına, Cuma gününün şu bereketli vaktinde bizim de dualarımızı katıp bu dualarımızı müstecab eyle ya Rab!

Ya Rabbel Âlemin... Peygamberi Zişan Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin hatırına dualarımızı dergahı izzetinde makbul eyle!

Amin bi'l hakki habibike ve rasulike Muhammedin. Nusalli ve nusallim ve aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Elhamdulillahi Rabbi'l alemin!