Çağ değiştikçe eğitim modelleri de hızla değişiyor. "Din Eğitimi" mütehassısı olan kıymetli Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Fikriyat okurları için tüm detayları ile "Gençlerle İletişim Yöntemleri"ni anlattı.

◾ Çok önemli bir sorunla karşı karşıyayız. Bugün, günümüzde kuşatılan bir gençlik söz konusu. Sosyal medyanın, sosyal mecraların gençleri çok çeşitli reklamlarla, söylemlerle kuşattığı ve günümüzde artık bir ben dilinin oluştuğu, benliğin kutsandığı gençlere "Sen önemlisin, düşüncelerin önemli, özgürlüğünden taviz verme!" gibi mottolarla maalesef gidecekleri yönü tayin edememelerine sebep olan bir taarruz söz konusu.

◾ Acaba böylesi bir ortamda gençlerimizle nasıl bir iletişim kurmalıyız? İletişimimizin temel noktası ne olmalı? Bunlar hakkında bir takım hususlara değinmek istiyorum.

◾ En başta, evlatlarımız bizim Allah'ın (CC) bizlere lütfettiği çok önemli armağanlar olarak görülmelidir ve onlar aynı zamanda bizim ardımızdan amel defterimizdeki hayır, hasenat kaynaklarımızdır.

◾ Yüce dinimiz İslam bize böyle bir ufuk açıyor. Ama onları da günümüz şartlarında en iyi şekilde yetiştirerek hayata kazandırmak gibi bir vazifemiz var. Bugün, etrafta bahsini ettiğimiz sanal ve sosyal mecralarda söylenenler, iletişim araçlarıyla gençlere empoze edilmeye çalışılan "Sen önemlisin, sen değerlisin, her şeyi sen başarabilirsin." sözleri insanoğlunun ruhsal hayatı için asla doğru olmayan içerikler taşıyor.

◾ Gençler bugün, her zamankinden daha çok bizim nasihatlerimize ilgiyle, şefkatle onlara söyleyeceğimiz güzel sözlerle yönlendirmemize muhtaç. Bunu onlardan esirgemememiz gerekiyor ve bir şeyi daha hesaba katmalıyız. Bizim dualarımız "Anne babaların evladına duası Peygamberin ümmetine duası gibi değerlidir." buyuran Sevgili Peygamberimizin (SAV) hadisinde de ifade edildiği üzere bizim duamız, Allah'a (CC) olan niyazımız, çocuklarımız için Yüce Rabbimizden istediklerimiz son derece değerli ve önemlidir. Asla dualarımızdan onları eksik etmemeli ve bu husustaki dualarımızı biz mutlaka çok çok önemsemeliyiz.

◾ Kıldığımız namazlardan sonra Yüce Rabbimize özel zamanlarda özel zeminlerde evlatlarımız için dualarımızın bir Hz. İbrahim (AS) geleneği olduğunu bilelim ve Hz. İbrahim (AS) oğlu İsmail (AS) için de oğlu İshak (AS) için de –ki bunlar birer peygamber adayıdır- çokça dua etmiştir. O Peygamber ki evlatlarına dua ediyor, bize bir örnek bırakıyor. Biz de evlatlarımızdan duayı eksik etmemeliyiz.

◾ O halde onlara olan sevgimizin, ilgimizin onlar tarafından hissedildiği bir ortam, onların ardından ve bazen de onların yüzlerine karşı yapacağımız dualar bizimle evlatlarımız arasındaki en değerli iletişim bağımızdır.

◾ Bunu ihmal etmeyelim; bilelim ki yaşlılar ilgiye, gençler ise nasihate muhtaç. Her şeye rağmen nasihatimizi ve duamızı hiç eksik etmeyelim diyorum tekrar ve tekrar...

Efendim sağlıcakla kalınız.

