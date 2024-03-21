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Eski Ramazanlarda neler yapılırdı?

Yayınlanma Tarihi: 21.03.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 15:52

Çocukluğumuzda, oruç tutmasak bile büyük bir heyecanla eşlik ettiğimiz sahur sofraları, öğlene kadar tuttuğumuz tekne oruçları, mis kokulu pide kuyrukları, tüm ailenin bir arada bulunduğu bayram kahvaltıları hafızamızda çok özel bir yere sahip.

Peki, Ramazan ayını bize özel kılan, geçmişten günümüze uzanan geleneklerimiz nelerdi? Eski Ramazanlarda neler yapılırdı?

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Hilalin görünmesi

Namaz, sahur ve iftar saatlerinin belirlenmesinde "Hicri Takvim" yani "Ayın hareketleri" esas alınır. Bu sebeple Ramazan ayının başlangıcını tespit etmek amacıyla hilalin gözlenmesi önemli bir gelenekti.

Zimem Defteri

Osmanlı zamanında, mahalle esnafının tuttuğu veresiye defterlerine "Zimem defterleri" denirdi.

Zengin Müslümanların, Ramazan ayında Zimem defterlerindeki borçları kimin olduğuna bakmadan ödemeleri bu aya has Ramazan geleneklerinden biriydi.

Sadaka Taşları

Osmanlı'da sosyal dayanışmanın son derece işlevsel ve özel örneklerinden biri olarak kabul edilen "Sadaka Taşları", yardımlaşmanın öne çıktığı Ramazan ayında önemli bir birlik yöntemi olarak kullanılırdı.

Diş Kirası

Ramazan kültürümüzün zarif örneklerinden birisi de iftar davetlilerine yemekten sonra verilen "Diş Kirası" idi.

Bunlar; gümüş, altın veya tespihlerden oluşan hediye keseleriydi.

Semai Kahveleri

Ramazan ayına has geleneklerden biri de "Semai Kahveleri" idi.

Bu kahveler Ramazan ayının ilk günü açılır, Arefe akşamı kapanırdı.

Burada teravih namazı sonrası mani atışmaları yapılır, kahve duvarlarına bilmeceler asılırdı.

Ramazan Eğlenceleri

Teravih sonrası; meddah, Karagöz ve Hacivat, orta oyunu gösterileri izlemek, İstanbul'da Direklararası'ndaki eğlencelere katılmak, birlikte ibadet eden bir toplumun birlikte eğlenmesini de sağlardı

Bunlar, eski Ramazanların vazgeçilmezleri.

Peki, sizin çocukluğunuzda unutamadığınız Ramazan gelenekleri nelerdi?

Sunucu/Editör: Betül SAV

Kamera-Kurgu: Serkan Hervenik

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