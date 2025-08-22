Bugün
Anasayfa Fikriyat TV Fikriyat Akademi Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 3. Bölüm: Cahiliye Dönemi

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 3. Bölüm: Cahiliye Dönemi

Yayınlanma Tarihi: 22.08.2025 17:09 Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 17:09

Allah Resulü'nü (sav) tanımak ve hayat ölçülerini yaşamımıza tatbik etmek için Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri devam ediyor. İkinci dersimizin konusu: Cahiliye Dönemi...


"Cahiliye çağı dendiği zaman cahiliye kelime itibariyle bilgisizliğin karşıtı olarak kullanıldığı gibi inançsızlık, yanlış iman biçimi ve İslam dışında olan sistem, anlayış ve hayat tarzıdır şeklinde ifade edebiliriz."

