Fikriyat TV Fikriyat Akademi K-Pop Dalgası ve Gençlik Üzerindeki Etkileri I Aile Akademisi Bölüm 5

K-Pop Dalgası ve Gençlik Üzerindeki Etkileri I Aile Akademisi Bölüm 5

Yayınlanma Tarihi: 20.08.2025 09:17 Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 09:56

Fikriyat ekranlarında yayınlanan Aile Akademisi programında sosyolog/yazar Asiye Aykut ile K-pop ve Kore kültürünün gençler üzerindeki etkilerini konuştuk. Aykut, kendi deneyimleri ve akademik çalışmaları ışığında, bu akımın gençlerin zihinsel dönüşümünde ve kimlik gelişiminde önemli riskler barındırdığı uyarısında bulundu.

Aykut'a göre K-pop, gençlerin oluşturduğu bir alt kültür değil; "burjuva tarafından ekonomik kazanç amacıyla üretilmiş" güçlü bir kültürel endüstri... Güney Kore'nin "Hallyu" (Kore Dalgası) stratejisi, medya, pazarlama ve hikayeleştirme teknikleriyle küresel çapta yeniden yapılandırılan ve sürekli güncellenen bir kültür.

04:45 "Kore Dalgası" (Hallyu) nedir?
05:55 K-pop nedir?
06:40 Kore Dramaları nedir?
09:35 Fan toplulukları nedir?
16:16 Hallyu nasıl başladı ve evimizin içine kadar girdi?
25:57 K-Pop'un sunduğu kadın-erkek imajı, gençlerin cinsiyet algısını nasıl şekillendiriyor?
28:45 Aile bu süreci anlayabilir mi, nasıl yönetebilir?
31:45 Dini değerleri nasıl etkiliyor?
35:08 Şarkı sözleri neden ilgi çekiyor?
44:55 Wattpad kitaplarının tehlikeli boyutları var mı?
53:58 Gençlerle nasıl iletişim kurmalıyız?

