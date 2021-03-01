Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 98: Er Reşid

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 99: Es Sabur
Allah'ın güzel isimlerinden doksan dokuzuncusu es-Sabûr'dur. Çok sabreden, ceza vermede acele...
Allah'ın güzel isimlerinden doksan sekizincisi er-Reşid'dir. Kullarını hikmetle yönlendiren, rehberlik eden anlamlarına gelir.
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Sen, er- Reşîd'sin.
Doğru yolu gösterensin.
Kullarını hikmetle yönlendiren, rehberlik edensin.
Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütensin.
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Reşîd isminle Sen,
kullarına doğruyu gösteren ve doğrunun kaynağı olansın.
Sen'in hidayet ettiğin kulların, doğruyu bulur;
hidayetinden mahrum ettiklerini ise doğruya yöneltecek bir kuvvet yoktur.
Reşîd isminden nasibini alan kulların,
hak yolunda kararlı bir şekilde dosdoğru yürür;
doğru ile yanlışı birbirinden ayırır.
Sana yakınlaşır ve iman edip, çağrına uyar.
Rüşd yolunun davetçisi olan Peygamber Efendimiz (sav), duasında şöyle demiştir:
"Allahım! Bana benim için her şeyin iyisini,
doğrusunu (rüşd) ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru."
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Ey inanan ve iman edenlere rehberlik eden Allah'ım!
Doğru yolu gösteren yalnız Sen'sin.
Nefsimizin şerrinden bizleri koru.
Bizi rüşd sahibi kıl!
Âmin
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Allah'ın güzel isimlerinden doksan dokuzuncusu es-Sabûr'dur. Çok sabreden, ceza vermede acele...
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