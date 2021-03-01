Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 98: Er Reşid

Allah'ın güzel isimlerinden doksan sekizincisi er-Reşid'dir. Kullarını hikmetle yönlendiren, rehberlik eden anlamlarına gelir.

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Sen, er- Reşîd'sin.

Doğru yolu gösterensin.

Kullarını hikmetle yönlendiren, rehberlik edensin.

Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütensin.

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Reşîd isminle Sen,

kullarına doğruyu gösteren ve doğrunun kaynağı olansın.

Sen'in hidayet ettiğin kulların, doğruyu bulur;

hidayetinden mahrum ettiklerini ise doğruya yöneltecek bir kuvvet yoktur.

Reşîd isminden nasibini alan kulların,

hak yolunda kararlı bir şekilde dosdoğru yürür;

doğru ile yanlışı birbirinden ayırır.

Sana yakınlaşır ve iman edip, çağrına uyar.

Rüşd yolunun davetçisi olan Peygamber Efendimiz (sav), duasında şöyle demiştir:

"Allahım! Bana benim için her şeyin iyisini,

doğrusunu (rüşd) ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru."

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Ey inanan ve iman edenlere rehberlik eden Allah'ım!

Doğru yolu gösteren yalnız Sen'sin.

Nefsimizin şerrinden bizleri koru.

Bizi rüşd sahibi kıl!

Âmin