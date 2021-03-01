Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 86: El Muksit

Allah'ın güzel isimlerinden seksen altıncısı El Muksit'tir. Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yapan anlamına gelir.

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Sen, el-Muksit'sin.

Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yapansın.

Adaletle hükmeden, âdilsin.

En üstün adâlet ve merhametin sahibisin.

Mazlumların hakkını zalimlerden alan;

ayrım yapmadan bütün kullarına rızık verensin.

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Kâinatı yaratan ve yöneten, mutlak kudret ve hikmet sahibisin.

Hakkaniyetle hüküm verensin.

Hiç kimsenin hakkını zayî etmeyensin.

Kullarını, ayrım yapmadan rızıklandıransın.

Hiçbir iyiliği karşılıksız bırakmayansın.

Mazlumları, zalimlerin elinden alan; adaleti ayakta tutansın.

Sen'in adaletin öyle incedir ki, zalime de zulmetmezsin.

Yarattığın her şeye bir ahenk veren Sen'sin.

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Ey adaletlilerin en adaletlisi olan Allah'ım!

Bütün iyiliklerin tek sahibi yalnız Sen'sin.

Bizleri hakkıyla şahitlik eden kimselere kat.

İşimizi sözümüze, sözümüzü fikirlerimize uygun eyle.

Âmin