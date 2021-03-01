Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 86: El Muksit

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 99: Es Sabur
Allah'ın güzel isimlerinden doksan dokuzuncusu es-Sabûr'dur. Çok sabreden, ceza vermede acele...
Allah'ın güzel isimlerinden seksen altıncısı El Muksit'tir. Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yapan anlamına gelir.
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Sen, el-Muksit'sin.
Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yapansın.
Adaletle hükmeden, âdilsin.
En üstün adâlet ve merhametin sahibisin.
Mazlumların hakkını zalimlerden alan;
ayrım yapmadan bütün kullarına rızık verensin.
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Kâinatı yaratan ve yöneten, mutlak kudret ve hikmet sahibisin.
Hakkaniyetle hüküm verensin.
Hiç kimsenin hakkını zayî etmeyensin.
Kullarını, ayrım yapmadan rızıklandıransın.
Hiçbir iyiliği karşılıksız bırakmayansın.
Mazlumları, zalimlerin elinden alan; adaleti ayakta tutansın.
Sen'in adaletin öyle incedir ki, zalime de zulmetmezsin.
Yarattığın her şeye bir ahenk veren Sen'sin.
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Ey adaletlilerin en adaletlisi olan Allah'ım!
Bütün iyiliklerin tek sahibi yalnız Sen'sin.
Bizleri hakkıyla şahitlik eden kimselere kat.
İşimizi sözümüze, sözümüzü fikirlerimize uygun eyle.
Âmin
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