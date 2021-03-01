Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 73: El Evvel

Allah'ın güzel isimlerinden yetmiş üçüncüsü el-Evvel'dir. “Her şeyin ilki olan, ezeli olan, varlığının bir evveli, başlangıcı olmayan” manasına gelir.

**

El-Evvel

Sen, el-Evvel'sin.

Her şeyin ilki olansın.

Ezeli olan, varlığının bir evveli, başlangıcı olmayansın.

**

Sen, bütün varlıklardan öncesin.

Yaratmayı başlatan Sen'sin.

Mutlak mânada evveliyet yalnızca Sana mahsustur.

Bütün varlıklar varlığını Sen'den alır.

Sen, varlığının başlangıcı olmaması itibarıyla evvel,

sonu olmaması itibarıyla âhirsin.

Kalplerden geçeni bilensin.

Dilediği takdirde kusurları sonuna kadar örtensin.

Yaratmayı başlatıp, sürdürensin.

**

Ey, varlığının başlangıcı olmayan Allah'ım!

Sen evvelsin, Sen'den önce hiçbir şey yoktur.

Sen âhirsin, Sen'den sonra da hiçbir şey yoktur.

Bizlere son nefesimizde kelime-i şehadet getirmeyi nasip eyle.

Âmin

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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