Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 56: El-Veliyy

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
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Allah'ın güzel isimlerinden 56'ncısı el-Veliyy'dir. Müminlerin dostu olan, onları sevip, yardım eden, koruyan anlamına gelir.
Sen, el-Veliyy'sin.
Müminlerin dostu olansın.
Onları sevip, yardım eden, koruyansın.
Sıkıntıları gideren, kalplere ferahlık verensin.
***
Sen, dostu olduğun kullarına yardım eden;
iyi işlere yöneltensin.
el-Veliyy isminle onlara ne korku vardır ne de hüzün.
Sen'in dostluğunu kazanan,
tam bir imanla emirlerini yerine getirir.
Rızana uymayan amellerden sakınır.
Sen'in lütfunu kazanabilmek için el-Veliyy ismini zikreder.
Sen, dostu olduğun kullarını karanlıklardan aydınlığa çıkaransın.
Sen'in dostluğun bütün dostlukların üzerindedir.
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Ey kalplere ferahlık veren,
sonsuz merhamet sahibi yüce Allah'ım!
Sen'den yardım dileriz.
Sıkıntılarımızı gider,
bizi sevdiğin kullar arasına kat.
Âmin
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Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…
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