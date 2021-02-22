Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 49: El-Mecid

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah'ın güzel isimlerinden kırk dokuzuncusu El Mecid’dir. “Her türlü övgüye layık bulunan” manasına gelir.
Sen el-Mecîd'sin!
Şan ve şeref yalnız Sen'in…
Eylediği güzel olan, övülen ve yüce olansın.
Lütfu ve ikramı geniş olansın.
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Müminleri gösterişten uzak olmaya ve hakikate davet edensin.
Sen, kalplere ferahlık verensin.
Sen'in el-Mecîd ismin kullarına,
Allah dostu olmanın en büyük şeref olduğunu müjdeler.
Gerçek şan ve şerefi Sen'den başka kimsenin veremeyeceğini bildirir.
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Sen Mecîd'sin, cömertsin…
İkramı bol ve ihsanı çok olansın.
Mecîd isminin idrakine varan her Müslümanın vazifesi,
Sen'in cömertliğini tüm nimetlerin üzerinde görmek ve tefekkür etmektir.
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Peygamber Efendimizin duasıyla;
"Allah'ım bizi, doğru yola kılavuzluk eden, hak yoldan sapmayan ve saptırmayan, dostlarınla barışık ve düşmanlarına dargın olan kimselere kat.
Âmin.
Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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