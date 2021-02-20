Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 18: Er Rezzak

Allah’ın güzel isimlerinden on sekizincisi Er -Rezzâk’tır. “Bütün mahlûkatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan” manasına gelir.

***

Sen, er-Rezzâk'sın!

Bütün mahlûkatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayansın.

Bolca veren, yarattığı rızkı yine yarattıklarına dağıtansın.

Rezzâk ismin ile Sen, maddi manevi, dünyevi uhrevi her türlü rızkı daima verensin.

Sen, rızkı verme kudretinin tek sahibisin.

***

Yaratılmışlara faydalanacakları şeyleri ihsan edensin.

Canlıların rızıklarını yaratan;

onları karşılıksız olarak ihsan eden Sen'sin.

***

Rezzâk ismin ile Sen, kullarına ilim, şeref, makam gibi manevi nimetler verensin.

Senin Rezzâk oluşunun en büyük tecellisi, kâinatta var ettiklerindir.

Bizleri, manevi nimetlerinin en büyüğü olan Kur'an-ı Kerim ile rızıklandır.

Rızık verenin yalnızca Sen olduğunu bilir;

yalnız Sen'den ister, yalnız Sana güveniriz.

***

Ey her çeşit rızkı, karşılıksız ve sürekli olarak veren Allah'ım!

Kalbimizi, ruhumuzu, bedenimizi, aklımızı, helal ve güzel rızıklarla rızıklandır.

Âmin



Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

***

Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…

____________________________________________

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

TÜM ÇALIŞMALAR YOUTUBE KANALIMIZDA!

Fikriyat.com sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan tüm video içeriklerini eş zamanlı olarak da youtube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz.

YOUTUBE 👉 Fikriyat

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz: fikriyat@fikriyat.com.tr