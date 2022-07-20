Emrullah Hatipoğlu - İyilik sahibi kimseler

Ellerimiz açıldığında semaya rahmetin damlaları düşer yüreğimize...

Ey Rabbimiz!

Atina fid'dünya haseneten...

Bu dünya hayatını yaşarken iyi olan güzel olan şeyleri bize ikram eyle.

Ve fil'ahireti haseneten

Ahirette de güzel olan sana göre güzel olanı, bizi de güzellikleri sebebiyle tatmin edici olan, ahiretin güzelliklerini de bize ikram eyle.

Dünyanın güzelliklerini de ahiretin güzelliklerini de bize ikram eyle...

Dünyanın kötülüklerinden, ahiretin kötülüklerinden de bizi muhafaza et...

AMİN

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr