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Emrullah Hatipoğlu - İyilik sahibi kimseler

Yayınlanma Tarihi: 20.07.2022 23:49 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 19:04

Ellerimiz açıldığında semaya rahmetin damlaları düşer yüreğimize...

Ey Rabbimiz!
Atina fid'dünya haseneten...
Bu dünya hayatını yaşarken iyi olan güzel olan şeyleri bize ikram eyle.
Ve fil'ahireti haseneten
Ahirette de güzel olan sana göre güzel olanı, bizi de güzellikleri sebebiyle tatmin edici olan, ahiretin güzelliklerini de bize ikram eyle.

Dünyanın güzelliklerini de ahiretin güzelliklerini de bize ikram eyle...
Dünyanın kötülüklerinden, ahiretin kötülüklerinden de bizi muhafaza et...

AMİN

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