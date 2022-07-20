Emrullah Hatipoğlu - Çocuklarımıza takvayı lütfeyle

Ellerimiz açıldığında semaya rahmetin damlaları düşer, yüreğimize...

Allahumme Ya Allah!

Atî nufusehum takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha ve elhimhum ruşdah.

İlahi onların nefislerine takvayı lütfeyle ve onları hayrolan şeylerle tertemiz hale getir, Allah'ım. (CC)

İlahi Yarab!

Allahumme ec'alhüm ebraran ve et' kıya.

Onları iyilerden ve muttakilerden eyle. Allah'ım(CC) bizi de onlara güzel örnekler olarak yaşamayı nasip eyle...

AMİN

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