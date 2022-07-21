Emrullah Hatipoğlu Dua - Helal Rızık

Ellerimiz açıldığında semaya rahmetin damlaları düşer yüreğimize...

İlahi dünya hayatını tanzim eden bizi bu dünyada yaşatan rızıklarımız bize bu dünyada ikram eden Mevlamız olarak Sen'den en büyük dileklerimizden birisi de rızıklarımızı helal yoldan elde etmek, bu şuur ile bu idrak ile bu geçici hayatı yaşamak.

İlahi helal haram ayrımı yaparak rızkını helal yollardan arayanlardan eyle.

Bu yoldan arayanlara da helal rızıklar nasip eyle...

AMİN

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr