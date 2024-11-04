Yunus Emre I 10 Dakikada Edebiyat

Fikriyat, edebiyat dolu yepyeni program ile karşınızda: “10 Dakikada Edebiyat". Şair - Yazar Mustafa Akar’ın sunumuyla, her hafta kültürümüze ait bir ismi konuşacağımız programımızı Youtube kanalımız üzerinden takip edebilirsiniz. 10 Dakikada Edebiyat’ın ilk bölümünde Yunus Emre’yi konuşuyoruz: “Yunus Emre’yi anlamanın yolu, Yunus Emre şiirleriyle irtibat kurmanın yolu her şeyden önce içimizdeki benlik duygusunu öldürmekten geçer.”

💠 Yunus Emre, Türkçeyi şiir dili olarak kuran sadece bu topraklar için değil, gönül coğrafyamız için de çok önemli bir isim. Şair - Yazar Mustafa Akar programda evvela bu hakikate dikkat çekti.

Bazı isimler çok sık tekrarlandığında ona karşı bir alışma, bir normalleştirme yaşanıyor. Kendi adıma Yunus Emre'nin çok sık tekrarlanması gerektiğini düşünüyorum. Bunun bir takım sebepleri de var." cümleleriyle Akar konuya giriş yaptı.

💠 Yunus Emre dilimizi en sade şekilde şiirlerinde kullanarak Allah Teala'yı zikretmeyi anlık bir eylem haline de getirdi. Akar,

"Yunus Emre'nin bu kadar çok tekrarlanmasına gönlümü kışkırtan sebep onun bizim aklımızı temsil ediyor oluşu. Yunus Emre bizim aklımızı temsil eden en önemli isim. Yunus Emre din dilini Türkçeleştirerek bunu yaptı. Din dilimiz Arapça, Kur'an-ı Kerim Arapça inmiş bir kitap. Öte yandan Farsça da hem edebi anlamda hem de dini kitaplar anlamında önemli bir yer çıkıyor. Yunus Emre ile birlikte Türkçe artık bir din dili oldu. Bunu da şiirleri de başarmış biri Yunus Emre..." ifadesi ile bu hususa dikkat çekti.

Editör

Bekir Salih Yaman

Özge Özkul

Video Editör:

Serkan Hervenik

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