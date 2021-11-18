Şair Şaban Abak, Sezai Karakoç'u anlattı

Koyun Baba menakıbı - Prof. Dr. Ahmet Taşğın
Fikriyat yazarlarından Prof. Dr. İsmail Güleç her hafta Vav Tv'de farklı konukların yer aldığı...
Üstad Sezai Karakoç 16 Kasım 2021 Salı günü dünya sürgününü sona erdirip "En Sevgili"sine kavuştu. Cenazesi 17 Kasım 2021 Çarşamba günü Ahmet Vefik Paşa'da bulunan evinden alınarak, Şehzadebaşı mevkiinde yer alan Şehzade Camii haziresine defnedildi. Sevenleri Üstad'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Bunlardan biri de Sezai Karakoç'un yakınlarından şair Şaban Abak'tı. Abak, Üstad'ı Fikriyat ekibine anlattı."Üstad Sezai Karakoç'a son veda" haberimizi okumak için tıklayın
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Fikriyat yazarlarından Prof. Dr. İsmail Güleç her hafta Vav Tv'de farklı konukların yer aldığı...
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