Arama

Menu

Şair Şaban Abak, Sezai Karakoç'u anlattı

Yayınlanma Tarihi: 18.11.2021 16:17 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 16:18

Üstad Sezai Karakoç 16 Kasım 2021 Salı günü dünya sürgününü sona erdirip "En Sevgili"sine kavuştu. Cenazesi 17 Kasım 2021 Çarşamba günü Ahmet Vefik Paşa'da bulunan evinden alınarak, Şehzadebaşı mevkiinde yer alan Şehzade Camii haziresine defnedildi. Sevenleri Üstad'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Bunlardan biri de Sezai Karakoç'un yakınlarından şair Şaban Abak'tı. Abak, Üstad'ı Fikriyat ekibine anlattı.

"Üstad Sezai Karakoç'a son veda" haberimizi okumak için tıklayın
Haberin Devamı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dünyanın en kısa öyküsü

Dünyanın en kısa öyküsü

6 kelimeniz olsaydı nasıl bir öykü yazacağınızı hiç düşündünüz mü? Ünlü yazar Ernest Hemingway,...

  • Mart 30, 2021
DAHA FAZLA
2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN