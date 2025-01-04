Mustafa Akar anlatımıyla: Mehmet Akif Ersoy - 10 Dakikada Edebiyat

İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy kaleme aldığı eserlerinin yanında duruşu olan mümtaz bir isimdi. Yayın kadrosunda bulunduğu Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad dergileriyle ülkemizde fikrin kavgasının veren nadir şahsiyetlerden olan Akif, seçkin eseri Safahat ile beraber ideal bir gençlik ihtiyacını kurgulamıştı. Ömrünün son dönemlerini Mısır'da geçiren Mehmet Akif Ersoy, son nefesini çok sevdiği memleketinde verecekti. Şair-Yazar Mustafa Akar 10 Dakikada Edebiyat'ın yeni bölümünde Mehmet Akif Ersoy'u anlatıyor.

🔹 Mehmet Akif Ersoy camideki bilgedir. Sadece duruş sahibi bir insan değil cami ile birlikte -çünkü kelimenin kökünde cem olmak var- hareket eden bir insandır. O, Süleymaniye Kürsüsü'nden konuşur gibidir...

🔹 Ama Akif'in Süleymaniye Kürsüsü'nden konuşur gibi olması bir sade vaaz kültürü gibi değildir. Akif o mütevazı kişiliği altında birlikte olarak, aynı ses olarak çok genç yaşlarında ayağa kalkmanın bir nevi provasını göstermiştir.

🔹 İşte bu "camideki bilge", şiir yazmaya başladığında da yine toplumun sesini konuşmaya başlar ve Türk şiirini de bir anlamda bugün epik damar dediğimiz o destansı söyleyişe doğru hazırlar.

🔹 Mesela: Nazım Hikmet'in en çok etkilendiği şair Aslında Mehmet Akif'dir. Çünkü Mehmet Akif'in getirdiği biçim ve söyleyiş tarzı ondan önce hiç olmadığı kadar yerli ve halkın konuşmasıyla doludur. Bu da Akif'in Belki de şiirimize getirdiği en net toplumsalcı bakıştır

Editör: Bekir Salih Yaman

Kurgu & Kamera: Serkan Hervenik

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