Arama

Menu

Kökçe: Türk lehçelerinde orucun karşılığı

Yayınlanma Tarihi: 13.04.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 17:30

Ramazan ayının mahiyetini teşkil eden oruç, Müslümanların mağfireti için bir vesiledir. Müslümanlara bir armağan olan oruç, İslam ülkelerinde farklı karşılıklar bulmaktadır. İslam aleminin içinde bulunan Türk devletleri ve topluluklarında "oruç" birbirinden kıymetli kelimeler ile anılmaktadır. Peki, bu karşılıklar nelerdir?

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ - ORUC

Allah orucunuzu qƏbul etsin!

Allah (CC) orucunuzu kabul etsin.

TÜRKMEN TÜRKÇESİ - ORAZA

Tutqan orazanıznı Allah qabul etsin.

Allah (CC) tuttuğunuz oruçları kabul etsin.

ÖZBEK TÜRKÇESİ -RO'ZA

Ro'zangiz muborak bo'lsın!

Orucunuz mübarek olsun.

UYGUR TÜRKÇESİ - ROZA

Roza ayt kuttı bolsın!

Oruç ayı kutlu olsun.

BAŞKURT TÜRKÇESİ - URAZA

Uraⱬa sizge qayırlı bolsın.

Oruç size hayırlı olsun.

KARAÇAY- MALKAR TÜRKÇESİ - ORAZA

Oraza sizge oğurlu bolsun!

Oruç size uğurlu olsun.

KAZAK TÜRKÇESİ - ORAZA

Oraza kabıl, mübarƏk bolsın!

Orucunuz kabul, mübarek olsun!

KIRGIZ TÜRKÇESİ - OROZO

Orozo ayt kuttı bolsın!

Ramazan ayı kutlu olsun.

KIRIM TÜRKÇESİ - ORAZA

Oraza sizlerge qayırlı bolsın.

Oruç sizlere hayırlı olsun.

KAZAN TATAR TÜRKÇESİ - URAZA

Uraza sizge möbarek bulsın!

Oruç size mübarek olsun.

🔷🔷🔷

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr

Haberin Devamı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Bir çift yürek

Bir çift yürek

Marla Morgan'ın Avustralya Aborjinlerine konuk olduğu günlerini anlattığı kitabı "Bir çift...

  • Eylül 26, 2022
DAHA FAZLA
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN