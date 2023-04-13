Kökçe: Türk lehçelerinde orucun karşılığı

Ramazan ayının mahiyetini teşkil eden oruç, Müslümanların mağfireti için bir vesiledir. Müslümanlara bir armağan olan oruç, İslam ülkelerinde farklı karşılıklar bulmaktadır. İslam aleminin içinde bulunan Türk devletleri ve topluluklarında "oruç" birbirinden kıymetli kelimeler ile anılmaktadır. Peki, bu karşılıklar nelerdir?

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ - ORUC

➡ Allah orucunuzu qƏbul etsin!

➡ Allah (CC) orucunuzu kabul etsin.

TÜRKMEN TÜRKÇESİ - ORAZA

➡ Tutqan orazanıznı Allah qabul etsin.

➡ Allah (CC) tuttuğunuz oruçları kabul etsin.

ÖZBEK TÜRKÇESİ -RO'ZA

➡ Ro'zangiz muborak bo'lsın!

➡ Orucunuz mübarek olsun.

UYGUR TÜRKÇESİ - ROZA

➡ Roza ayt kuttı bolsın!

➡ Oruç ayı kutlu olsun.

BAŞKURT TÜRKÇESİ - URAZA

➡ Uraⱬa sizge qayırlı bolsın.

➡ Oruç size hayırlı olsun.

KARAÇAY- MALKAR TÜRKÇESİ - ORAZA

➡ Oraza sizge oğurlu bolsun!

➡ Oruç size uğurlu olsun.

KAZAK TÜRKÇESİ - ORAZA

➡ Oraza kabıl, mübarƏk bolsın!

➡ Orucunuz kabul, mübarek olsun!

KIRGIZ TÜRKÇESİ - OROZO

➡ Orozo ayt kuttı bolsın!

➡ Ramazan ayı kutlu olsun.

KIRIM TÜRKÇESİ - ORAZA

➡ Oraza sizlerge qayırlı bolsın.

➡ Oruç sizlere hayırlı olsun.

KAZAN TATAR TÜRKÇESİ - URAZA

➡ Uraza sizge möbarek bulsın!

➡ Oruç size mübarek olsun.

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