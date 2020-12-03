Kitap okumak bize neler kazandırır?

Kitap okumak, eğitimde olduğu kadar hayatta da başarılı olabilmenin önde gelen şartlarından biri… Bu videoda size kitaplardaki her harfin ruhumuza neler kattığını anlattık.

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-Kitap okumak öncelikle, düşüncelerimizi olgunlaştırır, zekâmızı geliştirir.

-Hafıza sorunlarının en etkili çözümlerinden biridir. Çünkü zihnimizi sürekli canlı tutan bir eylemdir.

-Ayrıca kelime hazinemizi de geliştirir. Çok basit bir etki gibi görülebilir. Ancak bu durum özgüvenli bireyler olmamıza yardım eder.

-Kendimizi dinletmeyi başarmamızı sağlar.

-İletişim becerileriniz artar.

-İnsanlarla çok daha rahat konuşabilir ve daha iyi anlaşırsınız.

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Peki, kitap okuyarak ne yapabilirsiniz?

Yazar olabilirsiniz,

Pratik düşünebilirsiniz,

Empati duygusu kazanırsınız,

Depresyon gibi sizi yaşamdan alıkoyan olumsuzluklardan sıyrılarak ruhunuzu iyileştirebilirsiniz.

Tek yapmanız gereken size iyi gelecek kitabı bulmak…

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