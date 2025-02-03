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İsmail Güleç'in Anlatımıyla Kara Davud I Klasikler

Yayınlanma Tarihi: Şubat 03, 2025 13:41 Güncelleme Tarihi: Şubat 03, 2025 14:19

Her bölümünde Anadolu'yu bizlere yurt kılan eserlerin konuşulduğu "Klasikler"in bu bölümünde Prof. Dr. İsmail Güleç, Anadolu'ya salavat-ı şerfileri öğreten en önemli kitaplardan birisi olan Kara Davud'u anlatıyor. Klasikler programımızı Fikriyat.com ve sosyal mecralardaki hesaplarımızdan kanalımız üzerinden takip edebilirsiniz. İşte, İsmail Güleç'in Anlatımıyla Kara Davud...

Bekir Salih Yaman: Kitabın adı neden Kara Davud?

Prof. Dr. İsmail Güleç:

◾ Kitabın tam adı şu: Tevfîku muvaffıkı'l-hayrât li-neyli'l-berekât fî hidmeti menbai's-saâdât şerhu Delâili'l-hayrât. Bu kadar uzun olunca akılda kalması zor. O yüzden müellifinin adı ile Kara Davud olarak anılmış. Şâzeliyye tarikatının Cezûliyye kolunun kurucusu olan Şeyh Cezûlî'nin bu risâlesi müridleri arasında tarikat evrâdı olarak okunan kitap.

Editör

Bekir Salih Yaman

Video Editör:

Ayşenur Akyol

Kamera:

Serkan Hervenik

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