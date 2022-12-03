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İlk hava şehidimiz Cengiz Topel

Yayınlanma Tarihi: 03.12.2022 14:22 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 14:22

Bugüne kadar vatanımız için nice yiğitler şehadet şerbetini içti. Kimileri gövdelerini siper etti amansız namlulara, nicelerine hain pusular kuruldu. Şanlı al bayrağımız özgürce dalgalansın diye nice bedeller ödendi. Bu mücadeleleri veren mücahitlerimizden biri de Cengiz Topel'di.

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