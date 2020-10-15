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Dünyanın ilk siyahi pilotu: Arap Ahmet

Yayınlanma Tarihi: 15.10.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 10:57

Havacılık tarihinde özel bir yere sahip olan Arap Ahmet, dünyanın ilk siyahi pilotu. Köle tacirleri tarafından İstanbul'a getirilen bir kadının torunuydu ve anavatanı Nijerya’ydı. Onun denizci olma hayalleri, gökyüzüne uzandı…

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