Havacılık tarihinde özel bir yere sahip olan Arap Ahmet, dünyanın ilk siyahi pilotu. Köle tacirleri tarafından İstanbul'a getirilen bir kadının torunuydu ve anavatanı Nijerya’ydı. Onun denizci olma hayalleri, gökyüzüne uzandı…

Dünyanın ilk siyahi pilotu: Arap Ahmet adlı içeriğimizi okumak için tıklayın.