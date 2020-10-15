Dünyanın ilk siyahi pilotu: Arap Ahmet
Havacılık tarihinde özel bir yere sahip olan Arap Ahmet, dünyanın ilk siyahi pilotu. Köle tacirleri...
Havacılık tarihinde özel bir yere sahip olan Arap Ahmet, dünyanın ilk siyahi pilotu. Köle tacirleri tarafından İstanbul'a getirilen bir kadının torunuydu ve anavatanı Nijerya’ydı. Onun denizci olma hayalleri, gökyüzüne uzandı…
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Havacılık tarihinde özel bir yere sahip olan Arap Ahmet, dünyanın ilk siyahi pilotu. Köle tacirleri...
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