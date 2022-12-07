Çöl Kaplanı: Fahreddin Paşa

Raşit Küçük'ün bilinmeyenleri
İlmi, akademik ve sosyal çalışmalarının yanında yetiştirdiği öğrenciler ile tanınan rahmetli...
Çöl Kaplanı olarak anılan Fahreddin Paşa, İngiliz ve isyancı kabilelere karşı 72 gün boyunca Medine'yi savundu. Medine'yi açlığa karşı çekirge yiyerek müdafaa eden, Kutsal Emanetleri İstanbul'a getirerek, İngilizlerden kurtaran Fahreddin Paşa, tarihe ismini altın harflerle yazdırdı.
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İlmi, akademik ve sosyal çalışmalarının yanında yetiştirdiği öğrenciler ile tanınan rahmetli...
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