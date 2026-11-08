Otodrag Şampiyonası 4. Ayak Yarışları Antalya’da Başladı

Türkiye Otodrag Şampiyonası'nın merakla beklenen 4. ayak yarışları Antalya'da büyük bir coşkuyla start aldı. Kepez Yeni Drag Pisti'nde düzenlenen organizasyon, motor sporları tutkunlarını bir araya getirirken, ülkenin dört bir yanından gelen profesyonel otodrag sporcuları heyecan dolu mücadelelere imza attı. Şampiyonada 6 farklı kategoride yarışan sporcular, sezonun en kritik ayaklarından birinde puan mücadelesi veriyor. Antalya etabı, şampiyonanın kaderini belirleyecek dönüm noktalarından biri olarak öne çıkıyor ve genel klasmanda önemli değişikliklere sahne olması bekleniyor.

İlk gün gerçekleştirilen antrenman ve sıralama turları yüksek tempoda geçti. Yüksek performanslı araçlarıyla piste çıkan yarışmacılar, maksimum hız ve kontrol dengesini yakalayarak izleyicilere görsel şölen sundu. Modifiye edilmiş motorlar ve özel şasi düzenlemeleriyle donatılmış drag araçları, 400 metrelik pistte inanılmaz ivmelenme gösterileri sergiledi. Bazı araçların 0-100 km/s hızlanma süreleri 2 saniyenin altına inerken, maksimum hızlar 300 km/s'yi aştı. Drag pistindeki atmosfer adrenalin doluyken, sporcular yarın yapılacak eleme turları öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

Otodrag meraklıları ve motor sporları tutkunları, pistde sergilenen profesyonel performansları büyük ilgiyle takip etti. Seyirci tribünleri dolup taşarken, sosyal medyada da yarışlarla ilgili paylaşımlar yoğun ilgi gördü. Organizasyon komitesi, güvenlik önlemlerini en üst seviyede tutarken, yarışmacılara da eşit şartlarda mücadele edebilmeleri için profesyonel bir ortam sundu. Teknik ekipler, her yarışmacının araç kontrollerini titizlikle gerçekleştirerek, rekabette adil bir zemin oluşturdu. Pist kenarında kurulan servis alanlarında mekanik ekipler, araçların optimum performans gösterebilmesi için son ayarlamaları yaptı.

Antalya ayağı yarın eleme ve final mücadeleleriyle sona erecek. Kategorilerde dereceye girecek isimler belirlenerek şampiyona genel klasmanında önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Puan tablosundaki rekabet kızışırken, her kategoride şampiyonluk yarışı giderek daha da heyecanlı hale geliyor. Özellikle Pro Modified ve Super Street kategorilerinde lider pozisyonunda olan sporcuların, Antalya'daki performansları sezonun gidişatını belirleyecek. Uzmanlar, bu ayak sonrasında puan farkının kapanacağını ve sezon finaline kadar rekabetin daha da yoğunlaşacağını öngörüyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.