Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Spor Milli judocular, Avrupa Kupası'nın Saraybosna ayağında 3'ü altın, 8 madalya kazandı

Milli judocular, Avrupa Kupası'nın Saraybosna ayağında 3'ü altın, 8 madalya kazandı

Yayınlanma Tarihi: 01.06.2026 09:29

Türk sporcular, Judo Avrupa Kupası'nın Bosna Hersek'te düzenlenen ayağında 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Milli judocular, Avrupa Kupası’nın Saraybosna ayağında 3’ü altın, 8 madalya kazandı

Başkent Saraybosna'daki organizasyona katılan milli judoculardan Hilmi Mucık (erkekler 66 kilo), Recep Ergin (erkekler +100 kilo) ve Tuana Gülenay (kadılar 78 kilo), podyumun zirvesine çıktı.

Emirhan Karahan (erkekler 60 kilo), Erman Gürgen (erkekler 81 kilo) ve Özlem Yıldız (kadınlar 63 kilo), gümüş madalyanın sahibi oldu.

Emir Selim Arı (erkekler 90 kilo) ve Münir Ertuğ (erkekler +100 kilo) ise bronz madalya elde etti.

Türkiye böylece takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Saraybosna Bosna Hersek Türkiye
Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Yeşilırmak’ın süsleri: Yalıboyu Evleri

Yeşilırmak'ın süsleri: Yalıboyu Evleri

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: Namaz Bölümü 32-46. Bâblar - 40. Bölüm

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: Namaz Bölümü 32-46. Bâblar - 40. Bölüm

Allah Teala’nın sevmediği 10 kimse

Allah Teala'nın sevmediği 10 kimse

Resulullah’ın SAV geleceğe dair hadisleri

Resulullah'ın (SAV) geleceğe dair hadisleri

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Kudüs üzerine Siyonist-Mason ittifakı

Kudüs üzerine Siyonist-Mason ittifakı

Peygamberlerin yoluna dönüş

Peygamberlerin yoluna dönüş

Aktivist Yasir Cebeci: Daha da Güçlendik

Aktivist Yasir Cebeci: Daha da Güçlendik

Fatma Bayram: Her anne-baba dijital okuryazar olmak zorunda!

Fatma Bayram: Her anne-baba dijital okuryazar olmak zorunda!

40 Hadiste yaşam çizgileri

40 Hadiste yaşam çizgileri

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar