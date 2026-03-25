Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Spor Türkiye, 2026-2027 sezonunda UEFA organizasyonlarında 5 takımla yer alacak

Türkiye, 2026-2027 sezonunda UEFA organizasyonlarında 5 takımla yer alacak

Yayınlanma Tarihi: 25.03.2026 09:00

Türkiye, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 5 takımla mücadele edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ve UEFA Konferans Ligi'nde 1 Türk takımı yer alacak.

Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlayan takım, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt lig aşamasından katılacak, ligi ikinci sırada bitiren ekip ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ekip, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan, Trendyol Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan takım ise UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olacak.

Süper Lig dördüncüsü ise UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan takım aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsa, lig üçüncüsü UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan, lig dördüncüsü ise UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak. Süper Lig'i beşinci sırada tamamlayan takım ise UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olacak.

Türkiye Kupası'nı kazanan ekip ligi üçüncü sırada bitirirse, lig dördüncüsü UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak. Süper Lig'i beşinci sırada tamamlayan takım ise UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olacak. Şayet Türkiye Kupası'nı kazanan takım Süper Lig'i dördüncü tamamlarsa, ligi üçüncü sırada bitiren ekip UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan, ligi beşinci bitiren ekip de UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
