Okçulukta milli takım seçme yarışması yapıldı

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'ndeki yarışmaya, her kategoride Türkiye sıralamasına göre ilk 24'te yer alan sporcular davet edildi. 10 sporcu mazeretli, 1 sporcu ise mazeretsiz olarak yarışmaya katılım sağlamadı.

Yarışma sonuçlarına göre makaralı yay kategorisinde ilk 4 sırada yer alan kadın ve erkek okçular, Makaralı Yay Milli Takımlarını oluşturdu.

Klasik yayda ise 2028 olimpik sporcu havuzu ve 2026 milli takım aday sporcu seçme sistemi uyarınca 8 kadın ve 8 erkek sporcu ile mart ayında yapılacak 2. aşama seçme yarışması öncesi milli takım aday sporcu kadrosu oluşturuldu.

Milli takım seçme yarışması sonuçları ise şöyle:

Erkekler makaralı yay: 1. Emircan Haney, 2. Batuhan Akçaoğlu, 3. Yakup Yıldız, 4. Kerem Özkan

Kadınlar makaralı yay: 1. Yeşim Bostan Uçar, 2. Defne Çakmak, 3. Hazal Burun, 4. Emine Rabia Oğuz

Erkekler klasik yay: 1. Harun Kırmızıtaş, 2. Kutay Tek, 3. Berkay Akkoyun, 4. Toprak Türker, 5. Mustafa Özdemir, 6. Ulaş Berkim Tümer, 7. Mete Gazoz, 8. Gürol Bayraktar

Kadınlar klasik yay: 1. Dünya Yenihayat, 2. Melissa Ahmed, 3. Canse Duru Tarakçı, 4. Elif Berra Gökkır, 5. Ceren Koçur, 6. Fatma Maraşlı, 7. Gizem Özkan, 8. Rabia Nilsu Eryılmaz

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.