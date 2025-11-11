Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Spor Okçulukta milli takım seçme yarışması yapıldı

Okçulukta milli takım seçme yarışması yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 11.11.2025 09:14

Okçulukta milli takım seçme yarışması, Antalya'da gerçekleştirildi.

Okçulukta milli takım seçme yarışması yapıldı

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'ndeki yarışmaya, her kategoride Türkiye sıralamasına göre ilk 24'te yer alan sporcular davet edildi. 10 sporcu mazeretli, 1 sporcu ise mazeretsiz olarak yarışmaya katılım sağlamadı.

Yarışma sonuçlarına göre makaralı yay kategorisinde ilk 4 sırada yer alan kadın ve erkek okçular, Makaralı Yay Milli Takımlarını oluşturdu.

Klasik yayda ise 2028 olimpik sporcu havuzu ve 2026 milli takım aday sporcu seçme sistemi uyarınca 8 kadın ve 8 erkek sporcu ile mart ayında yapılacak 2. aşama seçme yarışması öncesi milli takım aday sporcu kadrosu oluşturuldu.

Milli takım seçme yarışması sonuçları ise şöyle:

Erkekler makaralı yay: 1. Emircan Haney, 2. Batuhan Akçaoğlu, 3. Yakup Yıldız, 4. Kerem Özkan

Kadınlar makaralı yay: 1. Yeşim Bostan Uçar, 2. Defne Çakmak, 3. Hazal Burun, 4. Emine Rabia Oğuz

Erkekler klasik yay: 1. Harun Kırmızıtaş, 2. Kutay Tek, 3. Berkay Akkoyun, 4. Toprak Türker, 5. Mustafa Özdemir, 6. Ulaş Berkim Tümer, 7. Mete Gazoz, 8. Gürol Bayraktar

Kadınlar klasik yay: 1. Dünya Yenihayat, 2. Melissa Ahmed, 3. Canse Duru Tarakçı, 4. Elif Berra Gökkır, 5. Ceren Koçur, 6. Fatma Maraşlı, 7. Gizem Özkan, 8. Rabia Nilsu Eryılmaz

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Antalya Emircan Haney Batuhan Akçaoğlu Yakup Yıldız Kerem Özkan Yeşim Bostan Uçar Defne Çakmak Emine Rabia Oğuz Hazal Burun

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Yatay mı, dikey mi, mimari mi?

Yatay mı, dikey mi, mimari mi?

Namazda kıbleye yönelişin, vaktin ve niyetin önemi nedir?

Namazda kıbleye yönelişin, vaktin ve niyetin önemi nedir?

İsrail, Filistin’deki mezarlıkları hedef alıyor

İsrail, Filistin'deki mezarlıkları hedef alıyor

Osmanlı’nın Balkanlar’da otoritesini arttıran savaş: Varna muharebesi

Osmanlı'nın Balkanlar'da otoritesini arttıran savaş: Varna muharebesi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

>