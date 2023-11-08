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A Milli Kadın Basketbol Takımı Slovakya ile karşı karşıya

Ay-yıldızlı takım, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu ilk maçında yarın Kocaeli'de rakibi Slovakya ile yarışacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı Slovakya ile karşı karşıya
Yayınlanma Tarihi: 8.11.2023 09:51:00 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 09:59

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu ilk maçında yarın Slovakya'yı ağırlayacak.

Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

A MİLLİ TAKIM İKİNCİ MAÇTA İZLENDA İLE KARŞI KARŞIYA

Ay-yıldızlı takım, gruptaki ikinci maçında ise 12 Kasım Pazar günü deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım'ın grubunda Slovakya ve İzlanda'nın yanı sıra Romanya bulunuyor.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri Tarihleri

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri, üç farklı pencerede oynanacak. Karşılaşmalar, Kasım 2023, Şubat ve Kasım 2024'te yapılacak. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde edecek. Gruplarını ikinci sırada bitiren en iyi 4 takım da Avrupa Şampiyonası bileti alacak.

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