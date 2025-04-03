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Bu hafta 4 film vizyona girecek

Yayınlanma Tarihi: Nisan 03, 2025 12:32 Güncelleme Tarihi: Nisan 03, 2025 12:33

Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, korku ve gerilimden animasyona 4 film vizyona girecek.

Bu hafta 4 film vizyona girecek

Gizemli bir geçitten aniden Overworld'e çekilen bir grubun yaşadıklarını anlatan ünlü video oyun uyarlaması "Bir Minecraft Filmi", oyunseverlerin dikkatini çekmeye aday olacak.

Yönetmen koltuğunda Jared Hess'in oturduğu 3 boyutlu filmin başrollerinde Jack Black, Jason Momoa ve Emma Myers yer alıyor.

- "Bataklık"

Korku ve gerilim türündeki "Bataklık" filmi, Kyle'ın ölen ablasının küllerini taşıdığı yolculukta talihsiz bir kazanın kurbanı olması ıssız bir adaya düşerek, yolcuların timsahlarla talihsiz şekilde karşılaşmasını konu ediniyor.

Filmin yönetmenliğini Taneli Mustonen ve Brad Watson üstlenirken, filmde Athena Strates, Madalena Aragao ve Elisha Applebaum rol alıyor.

- "Exorcism Chronicles: Başlangıç"

Kim Dong-Chul'un yönettiği korku ve animasyon türündeki "Exorcism Chronicles: Başlangıç" filmi, Peder Park'ın doğaüstü kötülüklere inanmayı reddeden bir kilise adına düzenlediği şeytan çıkarma ayinlerinin ardından aforoz edilen bir doktorken, rahip olmaya karar vermesiyle olayların gelişmesini konu alıyor.

Peder Park, bu mücadelede yalnızca karanlık güçlerle değil, kendi geçmişiyle de yüzleşmek zorunda kalıyor. Filmin senaryosunu Lee Dong Ha ve Dong Ha Lee kaleme aldı.

- "Muhteşem Lillian Hall"

Oscar ödüllü iki oyuncu Jessica Lange ve Kathy Bates'in başrolleri paylaştığı "Muhteşem Lillian Hall" filminde Lily Rabe, Jesse Williams ve Pierce Brosnan rol alıyor.

Filmde Broadway yıldızı olan Lillian Hall'un hikayesi işleniyor.

ABD yapımı dram türündeki filmin yönetmenliğini Michael Cristofer gerçekleştirirken, senaryosu Elisabeth Seldes Annacone'a ait.

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Overworld Jared Hess

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