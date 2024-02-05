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"Doğu Ekspresinde Cinayet" oyunu, Antalya'da tiyatroseverlerle buluşacak

Polisiye edebiyatın önemli isimlerinden Agatha Christie'nin unutulmaz eseri "Doğu Ekspresinde Cinayet" romanı, görsel efektlerle Tiyatro Ak'la Kara tarafından Antalya'da sahnelenecek.

Doğu Ekspresinde Cinayet oyunu, Antalya’da tiyatroseverlerle buluşacak
Yayınlanma Tarihi: 5.2.2024 17:36:00 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 17:40

Christie'nin İstanbul Pera Palas'ta 1933'te kaleme aldığı, o yıldan bugüne onlarca dile çevrilen, sinema filmi uyarlamaları yapılan kült eserin tiyatro versiyonu, 11-12 Şubat'ta AKM Aspendos Salonu'nda, 13 Şubat'ta Manavgat AKM sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.

Dedektif Hercule Poirot'u Atilla Şendil'in canlandırdığı oyunun yönetmen koltuğunda Şendil ile Savaş Özdural oturuyor. Oyunun kadrosunda Nazan Diper, Özdemir Çiftçioğlu, Pelin Turancı, Hakan Akın, Ozan Dağara, Oya İnci, Ebru Karanfilci, Can Esendal, Ilgın Angın, Fatih Özacun, Kerem Tataroğlu da yer alıyor.

Efektlerle görsel bir şov sunan oyun sırasında kar efekti, tren sisi, hem tren önü barkovizyon perdelerinden hem de vagon içindeki pencerelerden çeşitli sinematik görüntülerle sunulacak.

Doğu Ekspresinde Cinayet'in konusu, özetle şöyle:

"İstanbul'dan yola çıkan Doğu Ekspresi'nde çok farklı karakterlerin yanı sıra dünyanın en ünlü dedektifi Hercule Poirot da vardır. Daha ilk gece trende vahşi bir cinayet işlenir. Bir kişi bıçaklanarak öldürülmüştür ve herkes şüphelidir. Üstelik cinayetin işlendiği kompartman gereğinden fazla kanıtla doludur. Poirot hayatında ilk defa sıkıntılı anlar yaşamaktadır. Maktulü kim ya da kimler neden öldürmüştür? Sıradan bir yolcu grubu gibi görünen kişiler aslında bir şeyler mi saklamaktadır. Tren bir dağ başında kara saplanıp mahsur kalınca Poirot polis gelmeden katil ya da katilleri bulmak için zamanla yarışmaya başlar."

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