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SİNEMA

Kosova'da "22'nci DokuFest Belgesel ve Kısa Film Festivali" başladı

Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen "DokuFest Belgesel ve Kısa Film Festivali"nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Kosova’da 22’nci DokuFest Belgesel ve Kısa Film Festivali başladı
Yayınlanma Tarihi: 5.8.2023 16:03:42 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 16:03

Prizren'in tarihi "Lumbardhi" açık hava sinemasındaki törende, yönetmen Stanley Kubrick'in "2001:Uzay Macerası" isimli filmi gösterildi.

Festivalin sanat direktörü Veton Nurkollari, açılış filmini tesadüfen seçmediklerini, Kubrick'in yapıtını yapay zeka ele alındığı için tercih ettiklerini söyledi.

Festivale çok sayıda ziyaretçi beklediklerini belirten Nurkollari, "Festivale büyük ilgi olacak. Şehir dolu görünüyor, muhtemelen daha da kalabalıklaşacak. Biz hazırız, umarım vatandaşlar ve gelmeye karar verenler bu akına karşı daha hazırlıklı olurlar." ifadesini kullandı.

İnsanlar ve yapay zeka arasındaki ilişkinin izini süren "I AM AI AM I?" temasıyla 200'den fazla kısa film ve belgeselin seyirciyle buluşacağı festivalde atölye çalışmaları, paneller, fotoğraf sergileri, konferanslar ve konserler de düzenlenecek.

DokuFest kapsamında Türkiye'den yönetmen Burak Çevik'in yeni filmi "Unutma Biçimleri", Fırat Yücel'in yönettiği "8 Mart 2020: Bir Günce", Ramazan Kılıç'ın yönettiği "Tarihte Yaşanmamış Olaylar", Somnur Vardar'ın yönettiği "Boşlukta" gibi yapıtlar gösterilecek.

Kısa film ve belgesel alanlarında Balkanların en büyük etkinlikleri arasında gösterilen festival kapsamında, Prizren'e dünyanın dört bir yanından 50 binden fazla sinemaseverin gelmesi bekleniyor.

Festivalin son günü 12 Ağustos'ta 8 kategoride ödüller sahiplerini bulacak.

DokuFest, düzenlenmeye başlandığı yıllarda Prizren'de sinema salonu bulunmaması nedeniyle şehrin tarihi merkezi, nehir üzeri, şehir kalesi gibi alanlarında oluşturulan "sıra dışı" sinemalarda yapılmasıyla ün kazanmıştı.

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Etiketler Kosova Stanley Kubrick

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